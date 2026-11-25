TP ICAP Midcap affiche une recommandation "achat" et un objectif de cours de 12 EUR sur Icape, au lendemain de la journée investisseurs de ce distributeur de cartes de circuits imprimés (PCB) et de pièces électroniques à façon.
"Au-delà du relèvement de sa guidance 2026 et de la visibilité inédite sur sa trajectoire de croissance, Icape confirme sa capacité à gagner structurellement des parts de marché dans un environnement de forte demande", souligne TP ICAP Midcap.
Selon le bureau d'études, la combinaison d'une croissance organique soutenue, d'un pipeline commercial particulièrement étoffé, d'une activité de M&A disciplinée et de gains d'efficacité liés à l'IA renforce sensiblement la crédibilité du plan présenté lors du CMD.
"Notre scénario, qui avait déjà en partie acté cette dynamique plus positive, est légèrement ajusté à la hausse, notre sentiment positif sur le titre s'en trouvant conforté", ajoute l'analyste en charge du dossier.
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