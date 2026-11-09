TP ICAP Midcap garde confiance en Hexaom malgré le recul des commandes

TP ICAP Midcap reste acheteur du titre Hexaom malgré la chute des réservations de maisons. Le bureau relève ses prévisions pour 2026 grâce à une meilleure rentabilité que prévu, mais il réduit celles de 2027 et 2028.

Hexaom voit son chiffre d'affaires augmenter, mais les nouvelles commandes reculent. Selon son point d'activité publié le 6 novembre, le chiffre d'affaires trimestriel du constructeur français a progressé de 9,2%, à 149,1 millions d'euros, contre une hausse de 11% attendue par TP ICAP Midcap. Les maisons commandées fin 2024 et en 2025, aujourd'hui en construction, soutiennent encore l'activité.

Les réservations ont en revanche chuté de près de 25% en nombre et de 21% en valeur sur le trimestre, relève le bureau d'analyse. Ce recul annonce moins de chantiers à venir. TP ICAP Midcap abaisse donc ses prévisions pour 2027 et 2028, estimant que le marché restera difficile jusqu'à l'élection présidentielle.

Les marges tiennent

Pour 2026, Hexaom prévoit désormais une croissance de 15 à 17%, contre environ 20% auparavant. Des opérations de promotion immobilière ont été retardées, notamment par des délais administratifs. TP ICAP Midcap considère qu'il s'agit surtout de revenus reportés. Le groupe maintient son objectif de marge opérationnelle supérieure à 5%. Le bureau d'analyse relève même ses propres prévisions pour l'année, jugeant ses premières estimations de rentabilité trop prudentes.

"En attendant la reprise, nous considérons toujours qu'Hexaom a largement les moyens de traverser cette période difficile grâce à son bilan solide et une capacité unique à préserver et même améliorer ses marges", explique TP ICAP Midcap dans une note d'analyse.

En Bourse, l'action a perdu environ 35% depuis le début de l'année, à 21 euros à la clôture du 6 novembre. La cible de 43 euros représente ainsi un peu plus du double de ce cours. "La valorisation restant déconnectée des fondamentaux, nous maintenons notre opinion achat avec un objectif de cours ajusté à 43 EUR (vs 47 EUR) suite à l'évolution de nos attentes", conclut TP ICAP Midcap.