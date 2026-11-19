Le broker reste à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 13,5 EUR.

Figeac Aéro a publié hier soir des résultats encourageants, malgré quelques difficultés opérationnelles au 2e trimestre (coupures d'électricité en Tunisie, fortes chaleurs en France notamment), des contraintes qui sont finalement "temporaires et qui ne traduisent ni un ralentissement de la demande ni des problèmes structurels d'exécution", explique en substance TP ICAP Midcap, dans une note publiée ce matin. Le retard d'activité, évalué entre 15 et 20 MEUR, devrait d'ailleurs être progressivement résorbé au second semestre.

Dans ce contexte, le bureau d'études considère que la confirmation des objectifs annuels conforte sa vision positive. La montée en cadence des programmes Airbus A320 et A350, ainsi que l'amélioration progressive de la chaîne d'approvisionnement, devraient soutenir la croissance.

L'analyste souligne également la solidité du carnet de commandes, qui atteint un niveau record de 5,1 MdsEUR, et les nouveaux succès commerciaux. Plusieurs contrats en cours de finalisation pourraient renforcer cette dynamique.

Enfin, TP ICAP Midcap anticipe un effet de change favorable, estimé entre 1% et 1,5% du chiffre d'affaires annuel, qui pourrait contribuer au rattrapage attendu au second semestre.

Ce matin, le titre Figeac Aéro progresse de 1,5% à Paris, autour des 10,5 EUR.