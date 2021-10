Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : Woven Planet investit dans le fonds UP Partners information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 11:18









(CercleFinance.com) - Toyota annonce que Woven Planet, sa filiale chargée de construire 'la mobilité la plus sûre au monde', a investi (via sa branche d'investissement Woven Capital) dans le nouveau fonds de capital-risque de 230 M$ d'UP.Partners, dédié au soutien des jeunes entreprises innovant dans la mobilité. L'objectif d'UP.Partners est bien aligné avec Woven Capital, un fonds d'investissement mondial de 800 M$, qui soutient les entreprises innovantes en phase de croissance dans les domaines de la mobilité, de l'automatisation, de l'IA, des données, de la connectivité et des villes intelligentes.

