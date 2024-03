Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: ventes totales du groupe en repli de 12% en février information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - Le groupe Toyota indique avoir vendu 753 648 véhicules au mois de février, un chiffre en repli de 12% par rapport à février 2023.



Dans le détail, les ventes de la marque Toyota ont reculé de 6,9% (à 719 630 véhicules), tandis que celles de Daihatsu ont plongé de 65,5% (24 753 véhicules) et celles de Hino reculent de 18%, à 9265 véhicules.



Sur le volet de la production, le groupe publie un chiffre de 789 138 véhicules en février, en repli de 12,1%, avec -2,6% pour la marque Toyota (737 178 véhicules), -66,6% pour Daihatsu (42 145 unités) et -32,4% pour Hino (9815 unités produites).



Enfin, le groupe indique avoir exporté 153 527 véhicules en février, un chiffre en hausse de 5,7% en douze mois, grâce à la dynamique de la marque Toyota (+7,7%, à 150 565 unités) et malgré le repli de Hino (-46,2%, à 2962 unités).







