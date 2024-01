Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: ventes en hausse de 74% pour Lexus France en 2023 information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - Toyota fait savoir que les ventes de Lexus ont progressé de 74 % en France l'année dernière avec un total de 5675 véhicules Lexus France neufs immatriculés au cours de l'année dans l'Hexagone.



Le nouveau NX a été particulièrement bien accueilli par les clients français: il fut le best-seller de la Marque en France l'an dernier, représentant 44 % de ses immatriculations. L'UX et la berline ES complètent le podium des meilleures ventes 2023 de Lexus France.



Lexus France aborde l'année 2024 avec optimisme et de grandes ambitions, et vise à réaliser 'une année record en 2024' grâce à l'arrivée du nouveau SUV compact LBX.



Concrètement, Lexus France prévoit ainsi de vendre 8 000 véhicules neufs en 2024, dont 3000 exemplaires du nouveau LBX, ce qui représenterait une hausse des ventes de quelque 40% par rapport à 2023.





