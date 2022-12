Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: ventes du groupe en hausse de 3,7% en novembre information fournie par Cercle Finance • 27/12/2022 à 12:08









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation a présenté hier ses chiffres de ventes, production et exportation au titre du mois de novembre.



Ainsi, les ventes totales du groupe ont atteint 884 112 unités en novembre 2022, en hausse de 3,7% par rapport à novembre 2021.



Entre novembre 2021 et novembre 2022, les ventes mondiales de la marque Toyota ont augmenté de 2,9% (à 796 484 unités), tout comme celles de Daihatsu (+16,8 à 75 462 unités) tandis que les ventes de Hino reculent de 14,1%, à 12 166 unités.



Le groupe a aussi vu sa production augmenter de 1,8% entre novembre 2021 et novembre 2022, à 982 552 unités produites. La marque Toyota a produit 833 104 véhicules (+1,5%), devant Daihatsu (132 226 véhicules produits, +6,1%) tandis que la production recule de 10,2% chez Hino avec 17 222 unités.



Enfin, les exportations ont augmenté de 1,8%, à 170 767 unités, avec une hausse des exportations chez Toyota (+1,6%, à 164 212 unités) et chez Hino (+6,6%, à 6555 unités).





