Toyota : va proposer la GR Supra Jarama Racetrack Edition

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la sortie de la Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition qui sera commercialisée en seulement 90 exemplaires numérotés en Europe. Le label Toyota ' GR ' marque l'implication directe de Toyota GAZOO Racing dans le développement de la voiture. Cette série limitée bénéficie d'une finition exclusive avec une peinture Horizon Blue, des jantes noir mat de 19 pouces. Le moteur 6 cylindres en ligne turbo de 3,0 litres développe 340 ch et 500 Nm de couple, offrant une accélération de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes seulement. La série limitée Jarama Racetrack Edition sera disponible en Europe à partir de mars 2021.

