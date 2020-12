Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : va lancer un nouveau SUV 100% électrique Cercle Finance • 07/12/2020 à 16:14









(CercleFinance.com) - Toyota annonce le lancement prochain d'un nouveau SUV de taille moyenne supérieure qui constituera le premier modèle à particuliers de sa future gamme 100% électrique. De plus amples détails, et notamment le nom de ce modèle, seront annoncés dans les mois à venir. À ce stade, seules une silhouette stylisée et quelques informations sur l'architecture de ce véhicule sont dévoilées. Ce nouveau SUV, dont la production aura lieu dans l'usine ZEV de Toyota au Japon, est le premier véhicule basé sur la plateforme e-TNGA.

