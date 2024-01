Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: va fournir une aide d'urgence au Japon information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - En réponse à la situation suite aux tremblements de terre au Japon, Toyota Motor Corporation a décidé de fournir une aide d'urgence.



En coopération avec les concessionnaires automobiles, les magasins de location et de crédit-bail Toyota et Toyota Mobility Parts, fournissent des fournitures de secours, des prêts de véhicules et des bénévoles de secours en cas de catastrophe aux municipalités touchées, etc.



Au total, 50 millions de yens seront reversés à la Croix-Rouge japonaise, au Central Community Chest of Japan et à Japan Platform, une organisation à but non lucratif spécifique.



Le groupe dera également don du montant d'argent recueilli grâce aux activités de collecte de fonds des employés pour soutenir les zones sinistrées.



' Nous continuerons à fournir l'aide nécessaire en consultant le gouvernement, les gouvernements locaux et les groupes de soutien, ainsi qu'en confirmant soigneusement la situation locale ' indique le groupe.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.