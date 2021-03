Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : va commercialiser un module de pile à combustible Cercle Finance • 01/03/2021 à 09:36









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation (Toyota) a mis au point un module compact intégrant les différents éléments d'une pile à combustible (PAC). Le groupe prévoit de commercialiser ce produit à partir du printemps 2021, au plus tôt. ' Sa facilité d'utilisation le destine aux entreprises qui conçoivent et fabriquent des produits à PAC (désignées ci-dessous par l'expression ' sociétés de produits PAC ') pour toutes sortes d'applications, comme la mobilité avec les poids lourds, bus, trains et navires à hydrogène, ou encore les groupes électrogènes stationnaires ' indique le groupe. Toyota, en partenariat avec des sociétés de produits PAC, va généraliser ces produits dans l'optique de réduire les émissions de CO2 pour freiner le réchauffement climatique et aider à atteindre la neutralité carbone.

