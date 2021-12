Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : va accélérer l'électrification de sa gamme information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 15:47









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce vouloir accélérer l'électrification de sa gamme et proposer à l'ensemble de sa clientèle un choix diversifié de motorisations à faibles émissions. Dans les prochaines années, Toyota va commercialiser un nombre croissant de véhicules zéro émission (ZEV), à commencer par le bZ4X annoncé dernièrement. En 2030, les ZEV devraient représenter au minimum 50 % des ventes en Europe de l'Ouest, voire davantage si la demande le justifie - Toyota se donnant les moyens d'augmenter la production. TME espère livrer 1 070 000 véhicules en 2021, soit une part de marché estimée à 6,3 % - un nouveau record et 80 000 unités supplémentaires par rapport à 2020. Pour 2022, les prévisions sont d'environ 1 300 000 véhicules et 6,5 % du marché, chiffres qui marqueraient un nouveau record. ' Au-delà de 2030, nous tablons sur une progression encore plus forte de la demande de ZEV. Toyota se tiendra donc prêt à réduire de 100 % les émissions de CO2 de tous ses véhicules neufs d'ici à 2035 en Europe de l'Ouest, sous réserve de la mise en place, d'ici là, d'infrastructures suffisantes de recharge électrique et de ravitaillement en hydrogène, ainsi que de l'augmentation nécessaire des capacités en énergies renouvelables, ' a déclaré Matt Harrison, Président & CEO de Toyota Motor Europe.

