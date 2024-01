Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: une nouvelle récompense pour la Prius information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 15:57









(CercleFinance.com) - La cinquième génération de la nouvelle Toyota Prius vient d'être élue Voiture de l'Année 2024 aux Etats-Unis et au Canada.



Le titre de North American Car of The Year a été attribué à la nouvelle Prius par un jury composé de 50 journalistes spécialisés dans l'automobile, issus de tous types de médias imprimés, en ligne et audiovisuels, aux Etats-Unis et au Canada.



Une récompense particulièrement convoitée que la seconde génération de Prius avait déjà reçue en 2004.



' Depuis sa présentation en 2023, la cinquième génération de Prius a été unanimement saluée pour son look dynamique, son efficience remarquable et ses performances exceptionnelles ' indique le groupe.





