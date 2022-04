Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: une millionième voiture hybride à Valenciennes information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 10:40









(CercleFinance.com) - Le site de production de Toyota Valenciennes a produit sa millionième voiture hybride : une Yaris Cross, 4 roues motrices.



' Avec 29 856 unités produites la première année, la technologie hybride auto-rechargeable a très vite conquis le marché européen. De 15% en 2012, elle a franchi le cap des 50% de la production en 2018 pour atteindre 83% en 2021 ' indique le groupe.



' La part de véhicules hybrides produits est appelée à croître pour viser les 100% dans un futur proche. Elle fait partie intégrante de notre stratégie d'électrification et restera au coeur de notre activité pour les prochaines années ' a souligné Jim Crosbie, Président de Toyota Motor Manufacturing France.





