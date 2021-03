Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : un nouveau modèle dans le segment A Cercle Finance • 04/03/2021 à 10:36









(CercleFinance.com) - Toyota confirme son engagement dans le segment A européen, avec un nouveau modèle qui sera aux côtés de Yaris et Yaris Cross, le troisième véhicule de la marque à utiliser la plateforme GA-B. ' Le développement de nouvelles plateformes Toyota New Global Architecture (TNGA) a permis d'améliorer significativement le comportement, l'agrément de conduite, la sécurité et le design des modèles Toyota lancés en Europe ces dernières années ' indique le groupe. Avec la Yaris, la Yaris Cross et le nouveau modèle du segment A, la production de véhicules basés sur la plateforme GA-B devrait dépasser les 500 000 exemplaires par an en Europe. ' Toyota vise ainsi, avec ce nouveau modèle, à proposer un véhicule avec un niveau de prestation supérieur aux standards en vigueur sur le segment A tout en maintenant un tarif accessible au plus grand nombre ' rajoute la direction.

