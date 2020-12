Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : un nouveau directeur de la performance commerciale Cercle Finance • 17/12/2020 à 12:14









(CercleFinance.com) - Toyota annonce la nomination de Florian Aragon en tant que directeur de la performance commerciale ventes & après-vente Europe, à compter du 1er janvier 2021. Florian Aragon avait rejoint Toyota Motor Europe en juillet 2020 en tant que General Manager Sales and Value Chain Performance après avoir occupé la fonction de directeur de la performance commerciale chez Toyota France de mai 2017 à juin 2020. Diplômé de l'ESTACA et de HEC Paris, Florian Aragon a débuté sa carrière en 2004 au sein de Toyota France.

