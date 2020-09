Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : un générateur électrique nomade avec Honda Cercle Finance • 09/09/2020 à 11:40









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation et Honda vont tester un générateur électrique nomade appelé Moving e. ' Composé d'un bus à pile à combustible capable d'emporter une grande quantité d'hydrogène, de dispositifs nomades de production de courant et de batteries portatives, ce système doit pouvoir fournir de l'électricité n'importe où et n'importe quand ' précise le groupe. Toyota et Honda ont uni leurs technologies en créant un générateur électrique mobile pour l'alimentation électrique d'un événement particulier.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.