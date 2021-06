Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : travaille à la ville du futur basée sur l'hydrogène Cercle Finance • 09/06/2021 à 12:17









(CercleFinance.com) - Toyota a annoncé aujourd'hui s'être rapproché de la préfecture de Fukushima avec le projet d'y bâtir une ville du futur basée sur l'hydrogène. La préfecture de Fukushima s'intéresse en effet à l'hydrogène et a entrepris de bâtir l'un des premiers modèles de société hydrogène. Via un partenariat tripartite avec Isuzu et Hino, Toyota pourrait participer à cette construction. La première étape consistera à mettre en oeuvre un modèle d'organisation type pour une ville de 300000habitants, avant de l'appliquer à des villes de taille comparable dans tout le pays. Pour rappel, le Japon vise à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Toyota et ses partenaires souhaitent ainsi promouvoir la réalisation de l'une des premières sociétés hydrogène au monde, en élargissant leurs champs de coopération et en tirant parti des caractéristiques régionales de la préfecture de Fukushima.

