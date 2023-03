Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: transfère une unité de production en Russie à NAMI information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 14:51









(CercleFinance.com) - Toyota fait savoir qu'à la suite de la fermeture de ses activités de fabrication à Saint-Pétersbourg en septembre 2022, son usine de production de véhicules va être transférée à NAMI à compter de ce 31 mars.



Le constructeur nippon précise que NAMI est une entreprise unitaire d'État fédéral russe connue sous le nom ' d'Institut central de recherche scientifique pour l'automobile et les moteurs automobiles '.



L'accord comprend le transfert intégral de la propriété des bâtiments et des terrains de l'usine, ajoute Toyota.



Pour rappel, le 16 mai 2022, Renault avait pris une décision similaire en cédant sa participation de 67,69% dans Avtovaz à NAMI.







