Toyota: teste un poids lourd à hydrogène avec Air Liquide

(CercleFinance.com) - Toyota annonce tester un nouveau camion à hydrogène en collaboration avec Coca-Cola pour les opérations d'approvisionnement du fabricant de boissons.



Ces camions utilisent des piles à combustible combinant hydrogène et oxygène afin de produire de l'électricité tout en ne rejetant que de l'eau, assurant ainsi des taux d'utilisation élevés grâce à leur rapidité de ravitaillement.



Dans ce cadre, Air Liquide fournira l'hydrogène renouvelable pour ce projet, soulignant l'importance de développer simultanément les véhicules et l'infrastructure nécessaire pour une société plus durable. T



Toyota vise à soutenir la décarbonation du transport routier de poids lourd, qui représente une part importante du transport de marchandises en Europe.





