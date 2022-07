Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: survole le rallye d'Estonie information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 10:22









(CercleFinance.com) - Toyota fait savoir que Kalle Rovanperä a remporté sa cinquième victoire sur les six dernières épreuves du Championnat du Monde de rallye.



En faisant monter sa seconde voiture sur la deuxième marche du podium, TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team signe un doublé, en dépit des conditions difficiles.



Ce résultat permet à Kalle Rovanperä et à Toyota de renforcer leur avance aux Championnats du Monde des pilotes et des constructeurs.





