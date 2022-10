Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: soutiendra Hino Motors dans sa réhabilitation information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 16:49









(CercleFinance.com) - Hino Motors, marque du groupe Toyota, s'est récemment trouvée sous le feu des projecteurs après une série de fautes commises dans le cadre de sa demande de certification moteur.



Le ministère du Territoire, de l'Infrastructure, des Transports et du Tourisme avait alors émis une disposition administrative 'assez stricte' selon Toyota, d'Ordre de correction.



Le groupe reconnaît que les mesures de prévention de la récurrence annoncées publiquement par Hino Motors aujourd'hui sont le résultat de la prise en compte sincère par la société de cet ordre de correction.



Néanmoins Toyota pense que ces mesures ne produiront pas de résultats immédiats. 'Hino elle-même doit donc faire des efforts persistants et continus dans le temps pour renaître en tant que société digne de la confiance de ses parties prenantes', estime Toyota.



La société annonce continuer à soutenir Hino pour que ces mesures annoncées soient efficaces 'dans les domaines et les opérations où nous le pouvons, y compris dans les travaux liés à la certification des moteurs pour les camions légers, comme l'a demandé l'entreprise'.





