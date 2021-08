Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : signe un doublé aux 24h du Mans en Hypercar information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 10:10









(CercleFinance.com) - Toyota a signé une victoire historique aux 24h du Mans, devenant le premier vainqueur de la catégorie Hypercar sur le mythique tracé de la Sarthe. La voiture n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López s'est imposée après avoir complété 371 tours en partant de la pôle position. Il s'agit de la 4e victoire consécutive sur cette épreuve pour le constructeur nippon qui a par ailleurs assuré le doublé avec la n°8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley.

