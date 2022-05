Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: signature d'un partenariat quadripartite au Japon information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 10:06









(CercleFinance.com) - Toyota annonce la signature d'un accord avec les villes de Futaba Town, Namie Town, et la société AEON TOHOKU afin d'aider les habitants rencontrant des difficultés dans leurs courses au quotidien, après le grand tremblement de terre qui a frappé l'est du Japon en mars dernier.



Dans un premier temps, AEON TOHOKU a prévu la mise en place d'un commerce de détail mobile, à pile à combustible, à compter du 10 juin.



Par la suite, les quatre partenaires comptent travailler à la réalisation d'une société neutre en carbone d'ici 2050. Ils examinent ainsi la manière dont des technologies basées sur l'hydrogène pourraient être mises en oeuvre pour aider à construire les villes du futur.



'À l'avenir, Futaba Town, Namie Town, AEON TOHOKU et Toyota ont l'intention d'approfondir leur partenariat, de revitaliser davantage la région et de créer de nouveaux services au profit des résidents locaux', résume le constructeur.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.