Toyota : ses présentations au salon de Genève

(CercleFinance.com) - Le groupe présentera en première mondiale le nouveau SUV urbain Toyota au salon de Genève. ' Alliant l'expérience des citadines à un réel héritage en matière de SUV, le nouveau véhicule de la marque fera sa première apparition au Salon International de l'Automobile de Genève ' indique le groupe. En outre, la Yaris IV et le RAV4 Hybride Rechargeable s'exposeront pour la première fois sur un salon européen. C'est également le cas de la nouvelle Mirai, qui sera présentée dans un espace dédié illustrant l'engagement de Toyota en faveur d'une future société de l'hydrogène. Un espace GAZOO Racing exposera la nouvelle GR Yaris aux côtés de la nouvelle GR Supra 2.0l, la Yaris WRC 2020 et le Hilux, piloté par Fernando Alonso au Rallye Dakar 2020.

