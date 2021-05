Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : sa solution d'hydrogène a illuminé la Tour Eiffel Cercle Finance • 26/05/2021 à 12:32









(CercleFinance.com) - A l'occasion du 'Paris de l'hydrogène' -un événement organisé hier soir par Energy Observer - la Tour Eiffel a été illuminée en vert- et la technologie Toyota n'y serait pas étrangère, affirme aujourd'hui le constructeur. En effet, l'alimentation du monument a été assurée par le générateur GEH2 d'EODev utilisant la technologie de pile à combustible Toyota. Matt Harrisson, p.d.-g. de Toyota Motor Europe, profite de cet évènement pour rappeler que cette technologie allait jouer 'un rôle clé pour permettre à Toyota d'atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050'mais aussi pour atteindre la neutralité dans 'l'ensemble de l'écosystème des transports au niveau mondial - dans le secteur automobile mais aussi pour les bus, les poids-lourds, le chemin de fer, l'aviation, le secteur maritime et celui de la production énergétique stationnaire'.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.