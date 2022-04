Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: s'arroge une part de marché record en Europe information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 15:29









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe (TME) annonce avoir vendu 284 506 véhicules sur le Vieux-Continent au cours des trois premiers mois de l'année, soit un recul des ventes de 1% par rapport à l'an dernier quand le marché automobile subit une contraction de 14%.



Dans ce contexte, TME obtient la meilleure part de marché trimestrielle de son histoire avec 7,6 %, soit une progression de + 1 % par rapport à l'année précédente.



Le constructeur indique par ailleurs que la part des véhicules Toyota électrifiés en Europe a été portée à 69 %.



Toyota reste par ailleurs la 2e marque la plus vendue pour les voitures particulières au 1er trimestre sur le continent.







