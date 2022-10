Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: s'arroge le titre mondial des pilotes en WRC information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 10:20









(CercleFinance.com) - Toyota annonce que son pilote Kalle Rovanperä a remporté son premier titre de champion du monde des rallyes à la suite de sa victoire en Nouvelle-Zélande, ce week-end, au volant d'une Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID.



A 22 ans, le pilote finlandais, accompagné de son co-pilote Jonne Halttunen devient le plus jeune pilote de l'histoire de la discipline a être titré.

En remportant sa sixième victoire de la saison, Kalle Rovanperä s'est assuré le titre, alors même qu'il reste deux rallyes à disputer.



Il s'agit du huitième titre WRC (World Rallye Championship) remporté par un pilote Toyota et le quatrième en autant d'années.



En assurant le doublé pour l'équipe, le champion sortant, Sébastien Ogier, permet à Toyota de s'arroger 81 points d'avance au championnat des constructeurs alors qu'il ne reste plus que 104 points à distribuer avant la fin de la saison.





