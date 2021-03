Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : s'apprête à présenter son SUV 100% électrique Cercle Finance • 15/03/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - Toyota annonce aujourd'hui que son futur SUV 100% électrique de taille moyenne sera présenté pour la première fois au Salon de Shanghai, du 19 au 28 avril 2021 Le constructeur nippon précise que ce SUV sera doté de la nouvelle plateforme e-TNGA dont le principe de base est la modularité. Si certains éléments clés sont immuables, d'autres peuvent être modifiés. Cette approche permet ainsi de faire varier la largeur, la longueur, l'empattement et la hauteur du véhicule, annonce Toyota.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.