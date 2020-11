Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota revoit fortement à la hausse sa prévision de bénéfice annuel Reuters • 06/11/2020 à 05:13









TOKYO, 6 novembre (Reuters) - Toyota Motor 7203.T a relevé vendredi sa prévision de bénéfice d'exploitation annuel, du simple au double, à la faveur d'un rebond de ses ventes en Chine qui furent impactées par la crise sanitaire du coronavirus plus tôt cette année. Le premier constructeur automobile japonais, dont le bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre avait chuté de 24%, a dit désormais s'attendre pour l'exercice annuel clos en mars 2021 à un bénéfice d'exploitation de 1.300 milliards de yens (10,6 milliards d'euros), contre une prévision préalable de 500 milliards de yens. Il s'agit d'un montant supérieur aux attentes du marché. Les économistes interrogés par Reuters anticipent un bénéfice d'exploitation de 1.250 milliards de yens. (Tim Kelly; version française Jean Terzian)

Valeurs associées TOYOTA MOTOR Tradegate 0.00% TOYOTA MOTOR LSE -84.80%