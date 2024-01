Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: révocation de certificats chez Daihatsu au Japon information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 16:05









(CercleFinance.com) - Toyota fait savoir que le ministère japonais du territoire, de l'infrastructure, des transports et du tourisme a révoqué les certifications de trois véhicules produits par Daihatsu, à savoir la Toyota Town Ace Truck, le Daihatsu Gran Max et la Mazda Bongo.



Le retrait de la certification est lié au non-respect des conditions préalables aux tests de certification.



En effet, lors des tests, explique Toyota, des véhicules entièrement développés et des pièces destinées à la production de masse doivent être utilisés. Cependant, lors des tests en question, les airbags des véhicules concernés avaient été testés sans l'utilisation de pièces produites en série.



Le constructeur précise que la révocation ne touche que les nouveaux véhicules qui ont été expédiés et vendus et ajoute que tous les modèles concernés respectent les normes de performance en matière de sécurité.



'Par conséquent, les clients qui conduisent déjà de tels véhicules peuvent continuer à les utiliser sans aucun problème, et il n'y aura aucun impact direct sur les inspections des véhicules', conclut Toyota.







