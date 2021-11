Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : retour à la normale de la production au Japon information fournie par Cercle Finance • 12/11/2021 à 14:52









(CercleFinance.com) - Fortement impacté par la pénurie de pièce résultant de la propagation de la Covid à travers le monde, Toyota procède tous les mois depuis l'été à des ajustements de ses plans de production mondiaux. Pour décembre 2021, le constructeur prévoit la production de 800 000 unités -contre 760 000 en décembre 2020- et indique que grâce à la coopération de ses fournisseurs, ses 14 usines et 28 lignes de production japonaises retrouveront leur activité normale en cette fin d'année, une première depuis sept mois. Dans ces conditions Toyota maintient son objectif de production de 9 millions d'unités pour l'ensemble de l'exercice.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.