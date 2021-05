Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : résultat net de 2 036,1 Mds de yens sur l'exercice Cercle Finance • 12/05/2021 à 18:07









(CercleFinance.com) - Toyota a vendu 7 646 000 véhicules dans le monde sur l'exercice fiscal 2020-2021, en baisse de 1 309 000 unités par rapport à l'exercice précédent. Sur une base consolidée, le chiffre d'affaires net de la période s'élève à 27 214,5 milliards de yens (219,5 milliards d'euros), soit une baisse de 2 651,9 milliards de yens. Le résultat opérationnel passe de 2 399,2 milliards de yens à 2 197,7 milliards de yens, avec un résultat avant impôts de 2 932,3 milliards de yens. Le résultat net affiche passe de 2 036,1 milliards de yens à 2 245,2 milliards de yens. Toyota Motor Europe confirme son approche pour l'Europe et revoit à la hausse ses prévisions de ventes pour 2025. ' D'ici 2025, ce sont plus de 55 modèles électrifiés que proposera Toyota en Europe, dont au moins 10 véhicules sans émissions. En conséquence, Toyota revoit à la hausse ses ambitions de ventes et de part de marché en Europe pour 2025 en les portant à 1,5 million d'unités, soit plus de 7 % du marché ' indique le groupe.

