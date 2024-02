Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: reprise de production des Pixis Epoch, Truck & Van information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 16:54









(CercleFinance.com) - Toyota annonce la reprise de la production et des livraisons des véhicules Pixis Epoch et du Pixis Truck/Van sous-traitées à Daihatsu.



Pour rappel, la production avait été interrompue après la découverte d'irrégularités en matière de certification?



' Nous nous excusons à nouveau sincèrement auprès de nos clients, fournisseurs, revendeurs et autres parties concernées pour les préoccupations et inconvénients engendrés par cette suspension', insiste le constructeur.



Le 30 janvier, le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) a confirmé que les trois modèles ci-dessus sont conformes aux normes de la loi sur les véhicules de transport routier.



La production reprendra à compter du 26 février.







