Toyota: reprise de la production du Probox en février

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation (Toyota) annonce la reprise de la production et des expéditions de son Toyota Probox, via Daihatsu Motor Co. après des irrégularités constatées en matière de certification.



Le constructeur indique que le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a confirmé la conformité des véhicules et levé la suspension des expéditions.



'Après l'annonce des irrégularités de certification, nous avons reçu de très vives critiques de la part de nos clients. Cependant, nous avons finalement commencé à recevoir des commentaires de soutien durs mais chaleureux de la part de clients disant qu'ils avaient besoin du produit pour leur vie quotidienne ou leur travail et qu'ils espéraient une reprise rapide de la production', souligne Toyota.



Le constructeur indique que la production reprendra à compter du 12 février et que 'tout sera mis en oeuvre pour livrer les clients dans les plus brefs délais'.







