Toyota: repositionne les prix du bZ4X 100% électrique

(CercleFinance.com) - Le bZ4X est le premier modèle 100 % électrique de Toyota.



Le bZ4X est le premier modèle de Toyota à bénéficier de la plateforme e-TNGA qui intègre la batterie dans la structure du véhicule, offrant une rigidité optimale et un centre de gravité bas.



Doté d'une batterie lithium-ion de 71,4 kWh, le bZ4X est disponible en traction avec une puissance de 204 ch pour une autonomie jusqu'à 503 km, et en transmission intégrale offrant 218 ch et jusqu'à 461 km d'autonomie (WLTP).



A compter du 1er février, Toyota France repositionne les prix de l'ensemble de la gamme bZ4X. Toutes les versions du SUV 100 % électrique bénéficient d'une baisse de tarif, qui se monte à 11 000 E sur le bZ4X Pure Business et 11 100 E sur les bZ4X Origin.



Par ailleurs, la peinture métallisée est désormais de série sur toute la gamme. La finition Pure Business est également maintenant disponible pour les particuliers.



' Sur un marché français des véhicules électriques bouleversé par la modification des règles du bonus écologique, Toyota entend conserver la mobilité en mode zéro émission accessible au plus grand nombre possible de clients ' indique le groupe.





