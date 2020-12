Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : renforce son alliance avec CaetanoBus et Finlog Cercle Finance • 18/12/2020 à 11:51









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe annonce le renforcement de son alliance stratégique avec CaetanosBus et Finlog dans le secteur des bus à hydrogène. Toyota Caetano Portugal (TCAP) est devenu aujourd'hui l'actionnaire direct de deux entreprises portugaises: CaetanoBus, constructeur et distributeur d'autobus, et Finlog, une société de financement de voitures de tourisme. Le renforcement de cette alliance stratégique vise à accélérer l'adoption de la mobilité hydrogène. ' Grâce au renforcement de cette collaboration, TME va se lancer dans le développement, la production et la distribution de bus Toyota à hydrogène afin d'étoffer ses solutions de mobilité zéro émission et d'avancer vers la société hydrogène ' indique le groupe.

