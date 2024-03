Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: renforce ses capacités de production de batteries information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 14:51









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation (TMC) annonce avoir convenu avec Panasonic Holdings Corporation (Panasonic HD) de faire de Primearth EV Energy (PEVE) une filiale en propriété exclusive afin de renforcer ses capacités de production de masse de batteries automobiles.



Depuis 2010, PEVE était détenue à 80,5% par Toyota et 19,5% par Panasonic HD.

L'acquisition devrait avoir lieu fin mars.



En plus des batteries HEV, PEVE prévoit de commencer à produire des batteries pour BEV et PHEV.



La transition de l'entreprise vers la production en série d'une grande variété de batteries pour véhicules électriques permettra à Toyota de répondre avec flexibilité à la demande croissante de batteries, tout en contribuant également à renforcer davantage la compétitivité de la production de masse.





