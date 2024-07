Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: renforce la sécurité pendant les Jeux Olympiques information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 15:08









(CercleFinance.com) - Toyota annonce vouloir renforcer la sécurité des cyclistes aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.



Durant les Jeux de Tokyo 2020, Toyota a constaté que certaines équipes cyclistes utilisaient différents accessoires représentant leur drapeau national afin d'identifier leurs véhicules lors des courses.



Soucieux d'améliorer cela lors des Jeux de Paris 2024, Toyota a proposé de doter tous les véhicules des équipes cyclistes d'autocollants des drapeaux nationaux. Ces autocollants, ainsi que les marquages qui les complètent sont placés sur l'avant et l'arrière de chaque véhicule.



' En tant que partenaire mobilité officiel des Jeux, nous allons fournir 80 Toyota Corolla TS hybrides afin de garantir le bon déroulement des compétitions de cyclisme. Chaque véhicule sera doté d'autocollants au niveau des coquilles de rétroviseurs, permettant d'identifier le pays de l'équipe, ainsi que de marquages sur l'avant et l'arrière. Nous espérons que nos efforts d'amélioration continue contribueront au succès et à la sécurité des athlètes et des Jeux ', a déclaré Cédric Borremans, Directeur de la division Olympique et Paralympique Toyota Motor Europe.





