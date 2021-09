Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : remporte un prix d'électromobilité information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 17:02









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la 14e édition du Grand Prix des Marques Automobiles 2021 qui s'est tenue hier soir, Toyota a remporté le prix Electromobilité et le prix Expérience digitale, récompenses décernées par Kantar et le Journal de l'Automobile. Le prix Électromobilité tient compte de divers critères tels que l'étendue de la gamme de véhicules électrifiés, le design intérieur et extérieur des véhicules et leur fiabilité. De son côté, le prix Expérience digitale récompense Toyota pour la richesse du contenu du site web toyota.fr et de l'application mobile, l'ergonomie ainsi que la rapidité de fonctionnement des deux supports.

