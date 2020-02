Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota relève sa prévision de bénéfice annuel, vigilant sur le coronavirus Reuters • 06/02/2020 à 09:44









TOKYO, 6 février (Reuters) - Toyota Motor 7203.T a relevé jeudi sa prévision de bénéfice d'exploitation annuel à la faveur de taux de change favorables et de ventes de véhicules meilleures que prévu, mais le constructeur automobile japonais a prévenu que l'impact de l'épidémie du coronavirus, difficile à évaluer, n'avait pas été pris en compte dans ses perspectives. La production de véhicules dans de nombreuses usines en Chine est au point mort en raison de la suspension des opérations pour empêcher la propagation du virus qui a fait près de 600 morts dans le pays. "Nous examinons de très près les stocks de composants fabriqués en Chine et utilisés dans d'autres pays, notamment au Japon, ainsi que la possibilité d'une production alternative", a déclaré le directeur général délégué de Toyota, Masayoshi Shirayanagi, lors d'une conférence de presse. Le premier constructeur automobile japonais prévoit désormais pour l'exercice annuel clos fin mars un bénéfice d'exploitation de 2.500 milliards de yens (20,7 milliards d'euros), contre 2.470 milliards un an plus tôt, un chiffre conforme aux attentes du marché. Cette nouvelle prévision est basée sur un taux de change du yen par rapport au dollar à environ 108 contre 107 précédemment. Le bénéfice au troisième trimestre s'est cependant contracté de 3,2% à 654,4 milliards de yens en raison d'une baisse des ventes mais il est légèrement supérieur aux attentes du marché. Sur l'ensemble de l'exercice 2019-2020, Toyota s'attend à écouler 10,73 millions de véhicules, contre une prévision précédente de 10,70 millions d'unités. (Naomi Tajitsu; version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées TOYOTA MOTOR Tradegate +0.93% TOYOTA MOTOR LSE -86.16%