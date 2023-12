Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: rejoint un groupe de R&D sur les semi-conducteurs information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 11:56









(CercleFinance.com) - Toyota annonce avoir rejoint l'initiative ASRA (Advanced SoC Research for Automotive) qui regroupe onze autres entreprises, sociétés de l'automobile, et spécialistes des composants électriques et des semi-conducteurs dans le but de mener des recherches et développer des semi-conducteurs numériques hautes performances (System on Chip, SoC) destinés au marché de l'automobile.



ASRA compte mener de la R&D autour des SoC en utilisant la technologie chiplet. L'idée est de pouvoir installer des SoC dans les véhicules produits massivement à partir de 2030.



Toyota rejoint ainsi Honda, Mazda, Nissan, Subaru, Denso Corp., Panasonic, Cadence Design Systems, Mirise, Renesas Electronics, Socionext et Synopsys Japon.



Toyota rappelle que les SoC sont des semi-conducteurs essentiels pour la technologie de conduite autonome et les systèmes multimédias dans les automobiles.





