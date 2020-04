Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : redémarrage progressif des activités à Valenciennes Cercle Finance • 16/04/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - Le site de Toyota à Valenciennes a confirmé le redémarrage progressif de ses activités le 21 avril 2020. Le redémarrage de la production le 21 avril sera réalisé avec une seule équipe de jour pendant deux semaines avec des horaires aménagés. L'objectif des premiers jours sera pour les salariés de prendre connaissance des mesures sanitaires mises en place, de se former au respect strict de ces mesures et de s'habituer à ce nouvel environnement. L'équipe de démarrage sera constituée d'un mix des 3 équipes et donnera l'occasion à chacun de prendre la mesure de son nouvel environnement pendant les premiers jours. 85% des salariés contactés hier avaient confirmé leur disponibilité pour une reprise la semaine prochaine.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.