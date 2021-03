Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : reçoit le Prix Excellence Client, en France Cercle Finance • 22/03/2021 à 17:09









(CercleFinance.com) - Pour la troisième année consécutive, Toyota France a reçu le Prix Excellence Client qui met à l'honneur les entreprises excellant dans la relation client, a annoncé le constructeur aujourd'hui. Trois indicateurs stratégiques étaient évalués : la satisfaction et la recommandation client supérieures à la moyenne du secteur (mesure Ipsos), la stratégie et les moyens mis en oeuvre par les entreprises (mesure Trusteam Finance) et la culture client (mesure Académie du Service). Cette année, le Prix Excellence Client récompense notamment la marque pour avoir développé le concept ' LEAD ' qui consiste à mettre au service du client un conseiller qui l'accompagne durant toute son expérience en concession, de la vente à l'après-vente. Hervé Forzani, Directeur Expérience Client et Réseau de Toyota France, a salué le travail de l'ensemble des collaborateurs et a souligné que Toyota était le seul constructeur automobile à avoir obtenu ce Prix trois fois.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.