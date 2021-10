Toyota : recherches autour de la neutralité carbone

(CercleFinance.com) - L'Institut national des sciences et technologies industrielles avancées (AIST), Toyota Motor Corporation (Toyota) et Toyota Central R&D Labs., Inc. (Toyota CRDL) ont annoncé aujourd'hui avoir entamé des discussions autour de recherches conjointes visant à accélérer le développement et à mettre en oeuvre de technologies dans le domaine de l'énergie et de l'environnement.

Toyota indique que 'les trois parties possèdent chacune une forte volonté de contribuer à la réalisation de la neutralité carbone'.

Plus précisément, l'AIST, Toyota et Toyota CRDL discuteront de recherches conjointes afin (1) d'établir des scénarios énergétiques pour atteindre la neutralité carbone, (2) de mettre en place des réseaux urbains énergétiques réalisant à la fois la neutralité carbone et la rationalité économique, (3) de développer des systèmes de production d'énergie solaire embarqués à haut rendement et (4) de développer des technologies élémentaires pour la production, le transport et l'utilisation de l'hydrogène.