Toyota rappelle 361.000 véhicules pour un problème d'airbag

22 janvier (Reuters) - Toyota Motor 7203.T a annoncé mercredi le rappel de 361.000 véhicules vendus dans le monde entier à la fin des années 1990 en raison de dispositifs de gonflage d'airbag potentiellement défectueux. Le défaut concerne un type de gonfleur fabriqué par l'équipementier japonais Takata mais distinct de celui qui a conduit au rappel sans précédent de 100 millions de voitures ces dernières années. Honda Motor 7267.T a annoncé mardi le rappel de 2,7 millions de véhicules vendus en Amérique du Nord pour la même raison. Takata a signalé un nouveau défaut en novembre concernant les gonfleurs fournis à quatre constructeurs, dont Honda et Toyota. Au moins 25 décès dans le monde ont été corrélés à un défaut de fabrication d'airbags fabriqués par Takata qui provoque dans de rares circonstances la rupture du coussin de protection gonflable et la projection de débris métalliques dans l'habitacle. Ces accidents ont conduit 19 constructeurs automobiles à rappeler plus de 100 millions de voitures équipées d'airbags potentiellement défectueux, entraînant le plus important rappel de l'histoire de l'automobile. (David Shepardson, version française Jean-Philippe Lefief et Jean-Stéphane Brosse)

