Toyota: quatre voitures engagées pour le Dakar 2022

(CercleFinance.com) - TOYOTA GAZOO Racing a engagé quatre voitures dans l'édition 2022 du Dakar. L'équipe aligne pour la première fois une toute nouvelle version du Toyota Hilux, le GR DKR Hilux T1+.



Cette nouvelle voiture est équipée du moteur essence V6 biturbo du nouveau Toyota Land Cruiser, ainsi que de roues plus grandes, d'un nouveau système de suspension à simple amortisseur avec un débattement plus important.



Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel, vainqueurs de la Coupe du Monde FIA des Rallyes Tout-Terrain 2021, seront les leaders de l'équipe.



Lancé le 1er janvier, le Dakar 2022 se déroulera jusqu'au 14 janvier en Arabie Saoudite.







