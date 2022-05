Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: protocole d'accord sur l'hydrogène en Europe information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 17:38









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir signé avec CaetanoBus et Toyota Motor Europe un protocole d'accord afin de proposer des offres intégrées pour la mobilité hydrogène, pour 'contribuer à la décarbonation des transports'.



Le fournisseur de gaz industriels précise que ce projet comprend le développement d'infrastructures et de flottes de véhicules visant à accélérer le déploiement de l'hydrogène, tant pour les véhicules légers que lourds.



'Dans un premier temps, le partenariat se concentrera sur les bus, les véhicules utilitaires légers et les voitures, avec pour objectif de favoriser la dynamique de développement du segment des poids lourds', indique-t-il.





