Toyota: propose à ses clients l'ajout d'options post-achat

(CercleFinance.com) - Toyota fait savoir que son service d'ajout d'options et de mise à niveau des véhicules est désormais disponible au Japon.



Concrètement, ce service permet aux clients Toyota d'intégrer rapidement à leur véhicule les dernières innovations technologiques du constructeur. Le service est pour l'instant disponible pour la Prius U Grade.



Les clients peuvent ainsi profiter de derniers dispositifs et de fonctions de sécurités qui n'étaient pas encore disponibles lors de l'achat de leur voiture, comme la fonction d'aide à la conduite 'Advanced Park', mais aussi un écran permettant de contrôler angle mort, un moniteur de vue panoramique, un frein d'assistance au stationnement (détection de piéton arrière) ou encore le volant chauffant.



Toutes ces options sont désormais disponibles dans le cadre de ces mises à niveau post-achat.



'Nous envisageons d'élargir le menu de mise à niveau pour y inclure l'audio sur grand écran, les sièges chauffants, la ventilation des sièges et les sièges en cuir synthétique pour répondre aux besoins des clients', indique le constructeur.



Les demandes de service de mise à niveau seront traitées via l'application dédiée pour smartphone KINTO Unlimited.





