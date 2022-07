Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: projet de fourgon électrique avec des partenaires information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 11:39









(CercleFinance.com) - Suzuki Motor Corporation (Suzuki), Daihatsu Motor (Daihatsu), Toyota Motor Corporation (Toyota) et Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT) ont annoncé qu'ils avaient convenu de travailler à l'introduction sur le marché de mini-fourgonnettes commerciales électriques au cours de l'exercice 2023 pour atteindre la neutralité carbone.



CJPT participera à la planification, et Suzuki, Daihatsu et Toyota développeront conjointement un système BEV (véhicule électrique à batterie) adapté aux mini-véhicules commerciaux, en combinant le savoir-faire de Suzuki et Daihatsu dans la fabrication de mini-véhicules avec la technologie d'électrification de Toyota.



La mini-fourgonnette commerciale BEV développée par ces quatre entreprises sera utilisée par des partenaires dans des projets d'implantation sociale dans la préfecture de Fukushima et à Tokyo.





